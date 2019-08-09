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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Это связано с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети".  Отключение электроэнергии планируется по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 августа с 9-00 до 16-00: ул. Заводская 63, 39в, 55, 57, 59, 61, 39а; ул. Солнечная; ул. Дейнеки 38, 40, 42; ул. Комарова 8б;1-й Краснополянский переулок 2-20; 2-й Краснополянский переулок 5-63, 8-40, 49, 51; ул. Черняховского 8, 10, 12, 14, 14а.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 августа с 9-00 до 16-00: ул. Фестивальная 1-15; 4-28; ул. Смородиновая 30-82; ул. Школьная 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

14 августа с 13-00 до 16-30: ул. 1-я Рабочая 2, 4; ул. 2-я Рабочая 5, 5б; ул. Республиканская 28а;

16 августа с 13-00 до 16-30: ул. Воздушная 9-15, 6-20; ул. Усадебная 6-32, 1-29; ул. Аэропортовская 18-32; ул. Шубина 17-21;

С 12 по 16 августа 2019г. с 10-00 по 16-30: ул. Подвойского 2-18, 1-33.

Тел. для справок: 26-32-10

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