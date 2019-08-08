  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Бюджет Курска увеличился больше, чем на 700 миллионов

Бюджет Курска увеличился больше, чем на 700 миллионов

Читайте также

Бюджет Курска увеличился по доходам и расходам на 713,6 млн. рублей, в первую очередь, за счёт финансовой помощи из областного бюджета, которая составила 663,6 млн. рублей. Сегодня состоялось 21-е внеочередное заседание Курского Горсобрания VI созыва. В его работе принял участие глава города Виктор Карамышев. Депутаты обсудили ряд вопросов, в том числе внесли изменения в городской бюджет на этот год.

Более 155 млн. рублей предполагается направить на зарплату с начислениями работникам муниципальных учреждений, оплату коммунальных услуг и налогов.

573,5 млн. рублей субсидии пойдут на обеспечение мероприятий по переселению курян из аварийного жилья (180,3 млн. рублей), на реконструкцию системы биоочистки на городских очистных сооружениях (388,2 млн. рублей) и благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина (5 млн. рублей).

50 миллионов рублей направят комитету по управлению имуществом на увеличение уставного фонда МУП «Курскводоканал», чтобы предприятие могло софинансировать работы по реконструкции очистных сооружений. «Курскводоканал», напомним, сейчас переживает не лучшие времена - предприятие задолжало порядка 450 млн рублей и находится на грани банкротства


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт проверил, как ремонтируют крышу в курской БСМП

В Курск приехал главный онколог страны Андрей Каприн

В Курской области строили дорогу и украли 4 миллиона

Куряне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском

В Курскэнерго растет число исполненных договоров по технологическому присоединению

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске