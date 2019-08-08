Бюджет Курска увеличился больше, чем на 700 миллионов
Более 155 млн. рублей предполагается направить на зарплату с начислениями работникам муниципальных учреждений, оплату коммунальных услуг и налогов.
573,5 млн. рублей субсидии пойдут на обеспечение мероприятий по переселению курян из аварийного жилья (180,3 млн. рублей), на реконструкцию системы биоочистки на городских очистных сооружениях (388,2 млн. рублей) и благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина (5 млн. рублей).
50 миллионов рублей направят комитету по управлению имуществом на увеличение уставного фонда МУП «Курскводоканал», чтобы предприятие могло софинансировать работы по реконструкции очистных сооружений. «Курскводоканал», напомним, сейчас переживает не лучшие времена - предприятие задолжало порядка 450 млн рублей и находится на грани банкротства.