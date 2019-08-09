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Многофункциональный центр в Курской области оказался не таким уж многофункциональным

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Прокуратура Рыльского района добивается надлежащего регулирования предоставления муниципальных услуг. 

Выяснилось, что органы местного самоуправления утвердили перечни муниципальных услуг, предоставляемых администрациями поселений. Согласно регламентам в предоставлении ряда таких услуг гражданам и индивидуальным предпринимателям участвует филиал «Многофункционального центра».

Вместе с тем вопреки требованиям законасоглашения о взаимодействии между МФЦ и администрациями поселений предусматривали не все услуги, которые мог предоставить МФЦ. Это создавало административный барьер для реализации прав населения.

Прокуратура потребовала от органов местного самоуправления привести заключённые между поселениями и МФЦ соглашения в соответствие с административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг.

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