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В 3-й больнице Курска открылся хоспис

В 3-й больнице Курска открылся хоспис

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В Курске на базе городской больницы №3 открылось отделение паллиативной помощи. На его ремонт и оборудование пошло более 7 млн рублей. 

Ремонт здания длился 2,5 месяца. За это время перекрыли крышу, расширили дверные проёмы, чтобы в них могла свободно проехать каталка или инвалидное кресло, специально оборудовали санузлы и душевые комнаты, а также закупили новое современное оборудование. 

Каждая палата рассчитана не более чем на трёх больных, всего же в отделении 20 коек. Сейчас здесь на лечении находятся 13 курян, за ними ухаживают 2 врача и 10 медсестёр. 

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская проверила, как в отделении организована работа. 
«Появление паллиативного отделения в Курске должно обеспечить достойный уход неизлечимо больным пациентам. Помощь оказывается абсолютно бесплатно, деньги на эти цели выделяет федеральный бюджет», – рассказала Ирина Хмелевская.
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