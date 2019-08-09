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В Курске стартовал культурологический марафон «Все грани Гранина»

В Курске стартовал культурологический марафон «Все грани Гранина»

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Даниил Гранин - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. За этими официальными скупыми словами стоит личность, масштаб которой поражает. А также богатое и разноплановое творческое наследие, ставшее  частью русской культуры. По личной инициативе президента России нынешний год объявлен Годом Гранина, а культурологический марафон, который стартовал в Курске, является частью запланированных мероприятий. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

Марина Абрамова, председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию: «Очень символично, что ты мы назвали этот марафон «Все грани Гранина» . Хотелось сделать не просто выставку, а показать многогранность этого человека.  И как сценариста, и, как теперь говорят, коуча для многих, и как прекрасного писателя. И завлечь как можно больше молодого поколения, чтоб молодые люди могли через себя пропустить творчество Даниила Александровича Гранина».

Даниил Герман, такова настоящая фамилия литератора, родился в первый день 1919 года в Курской губернии, в селе Волынка рядом с Рыльском. Именно по этой причине марафон начинается с курской земли. В открытии принимает участие врио губернатора региона Роман Старовойт. Отмечает - творчество Гранина ценил всегда, но как личность открыл его для себя в 2014 году, когда писатель или, правильней сказать, уже общественный деятель, выступал перед руководством Германии.  

Роман Старовойт - врио губернатора Курской области: «Он открылся совершенно с другой стороны, когда выступал в Бундестаге. Когда депутаты Бундестага, руководители Германии, ни шелохнувшись, слушали выступление участника защиты Ленинграда.  Человека, который своими глазами видел ужасы войны и блокады. Они ловили каждое его слово. С каким он достоинством он держался, будучи уже пожилым человеком, которому за 90».

Кадры и стенограмма этого памятного выступления являются частью экспозиции. На выставке, кажется, собрано все, что связано с творчеством и жизнью Даниила Гранина. Полнота и разнообразие материалов особенно радует руководителя областного литературного музея.

Валентина Григоржевич, заведующий литературным музеем Курской области: «Удивительный человек, удивительный. Прожить такую жизнь - это не так-то просто. Пример надо брать. Всем. Это чудо. Вот сейчас смотрю и думаю, как же действительно люди умеют жить. Все отдают для того, чтобы людям было хорошо. Своим творчеством, своей жизнью доказывают, что надо так жить, а не просто существовать».

Особую ценность выставка представляет для библиотекарей Рыльского района - творчество своего земляка они ценят высоко.

Наталья Еремина, заведующая Ивановской сельской библиотекой Рыльского района: «Мой лейтенант». Книга известная и большая. Произведение, получившее премию. В этом произведении вид изнутри войны. Повествование идет от простого солдата, а не от полководцев. Это очень значимо и важно - взгляд простого солдата изнутри на войну. Кроме того мне очень нравится слог. Талантливый слог».

Кстати, в Рыльске, на том месте, где родился Даниил Гранин, будет реализован проект по увековечиванию его памяти. Об этом рассказал врио губернатора области.

Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Мы приняли решение совместно с инвестором реализовать этот проект. Это территория порядка полутора гектаров. Предполагается строительство дома-музея, где можно будет ознакомиться с творчеством Гранина и полистать его книги.  Будет организована открытая площадка для проведения мероприятий в современном формате. И будет разбит сад, там будут высажены айвовые деревья».

После Курска культурологический марафон примет Волгоград, затем Москва. Далее Псков и Калининград. Финальная точка - Санкт-Петербург, где Гранин завершил свой жизненный путь.

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