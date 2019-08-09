Курский КПД переходит на новые технологии строительства. Работников сокращают

Курский завод КПД им. А. Дериглазова переходит на новые технологии строительства. Их запустят в 2020 году. С этим связана корректировка штатного расписания - под сокращение попадают 185 работников.Как сообщили в областном комитете по труду и занятости населения, согласно Трудовому кодексу России, работодатель вправе по своей инициативе расторгать трудовые договора с сотрудниками, об этом не позднее, чем за три месяца необходимо уведомить профсоюзную организацию. Каждого работника нужно предупредить персонально под роспись, не менее чем за два месяца до увольнения. При этом руководство обязано предложить каждому работнику другую вакансию – это может быть нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа.Преимущественное право сохранить место работы имеют сотрудники с более высокой производительностью труда и квалификацией. При увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).В комитете по труду и занятости населения Курской области подчеркивают, что на сейчас в регионе свободно 8227 вакансий (в том числе в Курске и Курском районе – 3030), которые могут предложить в центрах занятости населения по месту жительства. Там же готовы проконсультировать людей по вопросам соблюдения их трудовых прав, а при необходимости направить на профессиональное переобучение.Телефон "горячей линии" комитета по труду и занятости населения Курской области (4712) 58-59-45, 34-40-45. Телефон "горячей линии" Государственной инспекции труда в Курской области (4712) 52-98-32.