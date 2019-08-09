По Курской области два дня будет колесить «Поезд Победы»

14 и 15 августа в Курской области пройдёт памятная акция «Поезд Победы». Она приурочена к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.Пассажирами «Поезда Победы» станут более 150 человек: ветераны Орловско-Курского региона Московской железной дороги, городских и областных организаций, представители молодёжного актива курского железнодорожного узла, волонтёры и почётные гости.На паровозной тяге «Поезд Победы» проследует по местам боевой славы Курской области. В среду, 14 августа, состав отправится по маршруту Курск – Мармыжи, в пути остановится на станциях Охочевка, Щигры и Черемисиново, где пройдут торжественные мероприятия.15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту Курск – Поныри с остановками на станциях Свобода и Золотухино.Участники акции отдадут дань памяти героическому подвигу соотечественников, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.Всех курян приглашают принять участие в мероприятиях.

14 августа 2019 года:

08:00 – 08:45 сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск 08:45 – 09:15 торжественное отправление «Поезда Победы» 10:12 – 10:52 прибытие на станцию Охочевка и торжественные мероприятия 11:10 – 12:10 Щигры 12:36 – 13:30 Черемисиново 14:00 – 16:55 Мармыжи 16:55 – 18:30 отправление со станции Мармыжи и прибытие в Курск









15 августа 2019 года:

08:45- 9:45 сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск

09:45- 10:00 торжественное отправление «Поезда Победы»

10:30 – 11:47 прибытие на станцию Свобода и торжественные мероприятия 12:07 – 13:05 Золотухино 13:40 – 17:35 Поныри 17:35 – 18:50 отправление со станции Поныри и прибытие в Курск



