По Курской области два дня будет колесить «Поезд Победы»

Пассажирами «Поезда Победы» станут более 150 человек: ветераны Орловско-Курского региона Московской железной дороги, городских и областных организаций, представители молодёжного актива курского железнодорожного узла, волонтёры и почётные гости.
На паровозной тяге «Поезд Победы» проследует по местам боевой славы Курской области. В среду, 14 августа, состав отправится по маршруту Курск – Мармыжи, в пути остановится на станциях Охочевка, Щигры и Черемисиново, где пройдут торжественные мероприятия.
15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту Курск – Поныри с остановками на станциях Свобода и Золотухино.
Участники акции отдадут дань памяти героическому подвигу соотечественников, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.
Всех курян приглашают принять участие в мероприятиях.
График движения «Поезда Победы»
14 августа 2019 года:
08:00 – 08:45
сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск
08:45 – 09:15
торжественное отправление «Поезда Победы»
10:12 – 10:52
прибытие на станцию Охочевка и торжественные мероприятия
11:10 – 12:10
Щигры
12:36 – 13:30
Черемисиново
14:00 – 16:55
Мармыжи
16:55 – 18:30
отправление со станции Мармыжи и прибытие в Курск
15 августа 2019 года:
08:45- 9:45
сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск
09:45- 10:00
торжественное отправление «Поезда Победы»
10:30 – 11:47
прибытие на станцию Свобода и торжественные мероприятия
12:07 – 13:05
Золотухино
13:40 – 17:35
Поныри
17:35 – 18:50
отправление со станции Поныри и прибытие в Курск