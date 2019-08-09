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По Курской области два дня будет колесить «Поезд Победы»

По Курской области два дня будет колесить «Поезд Победы»

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14 и 15 августа в Курской области пройдёт памятная акция «Поезд Победы». Она приурочена к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.

Пассажирами «Поезда Победы» станут более 150 человек: ветераны Орловско-Курского региона Московской железной дороги, городских и областных организаций, представители молодёжного актива курского железнодорожного узла, волонтёры и почётные гости.

На паровозной тяге «Поезд Победы» проследует по местам боевой славы Курской области. В среду, 14 августа, состав отправится по маршруту Курск – Мармыжи, в пути остановится на станциях Охочевка, Щигры и Черемисиново, где пройдут торжественные мероприятия.

15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту Курск – Поныри с остановками на станциях Свобода и Золотухино.

Участники акции отдадут дань памяти героическому подвигу соотечественников, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.

Всех курян приглашают принять участие в мероприятиях.


                                           График движения «Поезда Победы»


14 августа 2019 года:

08:00 – 08:45

сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск

08:45 – 09:15

торжественное отправление «Поезда Победы»

10:12 – 10:52

прибытие на станцию Охочевка и торжественные мероприятия

11:10 – 12:10

Щигры

12:36 – 13:30

Черемисиново

14:00 – 16:55

Мармыжи

16:55 – 18:30

отправление со станции Мармыжи и прибытие в Курск



15 августа 2019 года:

08:45- 9:45

сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск


09:45- 10:00

торжественное отправление «Поезда Победы»


10:30 – 11:47

прибытие на станцию Свобода и торжественные мероприятия

12:07 – 13:05

Золотухино

13:40 – 17:35

Поныри

17:35 – 18:50

отправление со станции Поныри и прибытие в Курск



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