18-летний курянин нашёл двустволку и подарил её другу. Теперь он отработает 200 часов

В Поныровском районе Курской области осудили 18-летнего парня за незаконный сбыт огнестрельного оружия.Весной учащийся техникума нашёл в заброшенном доме двуствольное охотничье ружьё модели «ТОЗ-БМ». Поскольку молодой человек сам пользоваться оружием не собирался, он подарил его другу.Об этом узнали сотрудники полиции. В итоге парень стал фигурантом уголовного дела. Теперь по приговору суда его ждут 200 часов обязательных работ. Ружьё, которое является вещественным доказательством по уголовному делу, подлежит уничтожению.