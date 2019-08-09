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За сутки куряне отдали мошенникам около полумиллиона рублей

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За минувшие сутки в Курске зарегистрировано 5 фактов бесконтактных мошенничеств, за которые куряне расплатились своими сбережениями. Злоумышленники обогатились почти на 500 тысяч рублей.

 Так, 30-летняя женщина попалась на уловки афериста после того, как разместила в интернете объявление о сдаче в аренду жилья. Практически сразу нашёлся желающий снять квартиру на долгий срок. Неизвестный мужчина представился военнослужащим и сказал, что для зачисления денег курянка должна пройти к ближайшему банкомату. Звонивший пояснил, что у него имеется специальный военный счёт и ему необходим чек о совершении операции. Когда женщина была у банкомата, ей снова позвонил "будущий квартирант" и сказал, что перевёл на  её карту 42 тысячи рублей, но счёт оказался заблокирован. Для восстановления доступа к денежным средствам мошенник попросил курянку перевести на его счёт крупную сумму денег. Женщина отдала неизвестному все свои сбережения - 200 тысяч рублей.

 В другом случае, 43-летняя курянка приостанавливала несанкционированную транзакцию и лишилась 140 тысяч. Звонивший представился сотрудником банка и попросил сообщить код из смс-сообщения для отмены операции. Ничего не заподозрив, женщина сказала секретную информацию постороннему лицу, после чего с её счетов были списаны все деньги.

 Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть внимательными, совершая денежные переводы и никогда не сообщать посторонним секретные коды и персональные данные.

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