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Убойный цех в Курской области оштрафовали за ноги без маркировки

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Убойный цех в Курской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение технических регламентов ЕАЭС.
В мае региональное управление Россельхознадзора нагрянуло с внеплановой проверкой в ООО МПК "Подлесный", осуществляющего деятельность по убою скота в Курском районе.  

Первое, что бросилось в глаза специалистам - ноги убойных животных в полиэтиленовом пакете без маркировки. Их обнаружили при входе в убойный цех. Отсутствие маркировки свидетельствует о том, что продукцию в процессе убоя не прослеживают, отметили в ведомстве.

Далее эксперты заметили, что стены цеха не полностью облицованы кафельной плиткой - они побелены, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции.

Кроме того, лабораторный анализ отобранных образцов свинины охлаждённой в полутушах на кости и говядины охлаждённой на кости показал несоответствие продукции ветеринарным  санитарным правилам и нормам по микробиологическим показателям - количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (излишняя бактериальная обсеменённость).

Результаты проверки ведомство направило в Арбитражный суд, коорый организацию и оштрафовал.
Отмечается, что штраф уже оплачен.
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