Убойный цех в Курской области оштрафовали за ноги без маркировки

Убойный цех в Курской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение технических регламентов ЕАЭС.В мае региональное управление Россельхознадзора нагрянуло с внеплановой проверкой в ООО МПК "Подлесный", осуществляющего деятельность по убою скота в Курском районе.Первое, что бросилось в глаза специалистам - ноги убойных животных в полиэтиленовом пакете без маркировки. Их обнаружили при входе в убойный цех. Отсутствие маркировки свидетельствует о том, что продукцию в процессе убоя не прослеживают, отметили в ведомстве.Далее эксперты заметили, что стены цеха не полностью облицованы кафельной плиткой - они побелены, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции.Кроме того, лабораторный анализ отобранных образцов свинины охлаждённой в полутушах на кости и говядины охлаждённой на кости показал несоответствие продукции ветеринарным санитарным правилам и нормам по микробиологическим показателям - количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (излишняя бактериальная обсеменённость).Результаты проверки ведомство направило в Арбитражный суд, коорый организацию и оштрафовал.Отмечается, что штраф уже оплачен.