В Курской области оперативнику запретили работать в полиции. Он превысил должностные полномочия

Курчатовский городской суд вынес приговор оперуполномоченному отдела уголовного розыска МО МВД России «Курчатовский». Он признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, проведенной совместно с городским отделом УФСБ России по Курской области.Всё началось с того, что неизвестные в Курчатове открыто похитили у местного жителя мобильный телефон и портмоне, в котором находились деньги и документы. Горожанин стал искать помощи у правоохранителей. Однако задержать преступников по горячим следам не удалось. Осознавая, что тяжкое преступление останется нераскрытым, оперуполномоченный, умолчав о грабеже, указал в деле, что телесные повреждения мужчина якобы получил в результате драки. Через некоторое время полицейский потребовал от потерпевшего написать заявление о прекращении проверки, угрожая в противном случае сообщить работодателю, что тот употреблял наркотики.Опасаясь негативных последствий, мужчина написал соответствующее заявление.Позднее всё это выяснилось и оперативник сам стал фигурантом уголовного дела. По приговору суда полицейского на 2 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти в правоохранительных органах.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами по делу.