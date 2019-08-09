Суд обязал администрацию Курска оформить в собственность леса

По иску прокурора суд обязал администрацию Курска оформить в собственность земельные участки, на которых расположены городские леса.Леса в Курске представлены 28 урочищами, общей площадью 2834 га. Как выяснила прокуратура, в муниципальную собственность оформлено 2484 га лесов, ещё 350 га участков не имеют собственника и кадастровые работы в отношении них не проведены. А значит, деревья там могут незаконно вырубить и территорию застроить, и лесов в городе станет меньше, отмечают в надзорном ведомстве.Городская прокуратура направила в суд административный иск, в котором потребовала обязать администрацию провести кадастровые работы и оформить в собственность земельные участки, на которых расположены городские леса.Требования прокурора суд полностью удовлетворил.