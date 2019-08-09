  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Суд обязал администрацию Курска оформить в собственность леса

Суд обязал администрацию Курска оформить в собственность леса

Читайте также

По иску прокурора суд обязал администрацию Курска оформить в собственность земельные участки, на которых расположены городские леса. 

Леса в Курске представлены 28 урочищами, общей площадью 2834 га. Как выяснила прокуратура, в муниципальную собственность оформлено 2484 га лесов, ещё 350 га участков не имеют собственника и кадастровые работы в отношении них не проведены. А значит, деревья там могут незаконно вырубить и территорию застроить, и лесов в городе станет меньше, отмечают в надзорном ведомстве. 

Городская прокуратура направила в суд административный иск, в котором потребовала обязать администрацию провести кадастровые работы и оформить в собственность земельные участки, на которых расположены городские леса.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске почтут память погибшего 19 лет назад экипажа подлодки

Курян приглашают на праздник авиаторов

В Курской области оперативнику запретили работать в полиции. Он превысил должностные полномочия

Убойный цех в Курской области оштрафовали за ноги без маркировки

За сутки куряне отдали мошенникам около полумиллиона рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске