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Курян приглашают на праздник авиаторов

Курян приглашают на праздник авиаторов

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12 августа с 10 утра до 6 вечера в Курске пройдёт праздник, посвящённый 107-й годовщине образования Военно-воздушных сил ВФ.

Мероприятия состоятся на аэродроме авиационной воинской части, размещённой в деревне Халино под Курском.

Там пройдёт торжественный митинг, а после концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота, гостям покажут авиационную и военную технику и вооружения войсковых частей Курского территориального гарнизона. Посетителей также ждёт выступление членов клуба авиамоделистов, бойцов отряда спецназ и демонстративная операция по предотвращению захвата и угона воздушного судна и многое другое.

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