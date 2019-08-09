Курян приглашают на праздник авиаторов

12 августа с 10 утра до 6 вечера в Курске пройдёт праздник, посвящённый 107-й годовщине образования Военно-воздушных сил ВФ.Мероприятия состоятся на аэродроме авиационной воинской части, размещённой в деревне Халино под Курском.Там пройдёт торжественный митинг, а после концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота, гостям покажут авиационную и военную технику и вооружения войсковых частей Курского территориального гарнизона. Посетителей также ждёт выступление членов клуба авиамоделистов, бойцов отряда спецназ и демонстративная операция по предотвращению захвата и угона воздушного судна и многое другое.