Курян приглашают на праздник авиаторов
Мероприятия состоятся на аэродроме авиационной воинской части, размещённой в деревне Халино под Курском.
Там пройдёт торжественный митинг, а после концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота, гостям покажут авиационную и военную технику и вооружения войсковых частей Курского территориального гарнизона. Посетителей также ждёт выступление членов клуба авиамоделистов, бойцов отряда спецназ и демонстративная операция по предотвращению захвата и угона воздушного судна и многое другое.