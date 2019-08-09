В Курске почтут память погибшего 19 лет назад экипажа подлодки

12 августа 2000 года в водах Баренцева моря на глубине 108 метров затонул российский атомный подводный крейсер «Курск». Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По числу жертв трагедия «Курска» - одна из крупнейших в послевоенной истории советского и российского подводного флота.19 лет минуло с тех трагических дней, когда все мы, прильнув к телевизорам и приёмникам, ждали новостей «оттуда», надеясь сначала на спасателей, потом на чудо… Но его не случилось.В Курске гибель подводников восприняли как личную утрату, ведь с экипажем одноимённого крейсера город связывала особая дружба, в его команде служили срочную службу многие наши земляки.Прах двенадцати погибших подводников покоится на Мемориале павших в годы войны. Каждый год 12 августа жители города вместе с представителями общественных организаций и органов власти приходят сюда, чтобы почтить память жертв трагедии, произошедшей с АПРК.В понедельник, 12 августа в 10 часов здесь по многолетней печальной традиции состоится возложение венков и цветов к памятнику членам экипажа АПРК «Курск».Во всех учреждениях культуры города в этот день состоятся мероприятия, посвящённые подвигу моряков.