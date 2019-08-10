В Курск не пустили 20 тонн заражённого турецкого винограда

Региональное управление Россельхознадзора не допустило к ввозу в страну 20 тонн заражённого турецкого винограда.8 августа на участке госграницы, в международном автомобильном пункте пропуска «Крупец», ведомство провело карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии свежего винограда, прибывшего из Турции (20,1 т). В результате специалисты выявили карантинный для Евразийского экономического союза объект - повилику полевую (Cuscuta compestrisYuncker).Наличие живых растений повилики, находящихся в стадии цветения - созревания семян, подтвердила и лабораторная экспертиза.В целях недопущения проникновения и распространения на территории России карантинного объекта ввоз заражённой продукции запрещён. Партию винограда вернули на родину.