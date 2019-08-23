В «Ночь кино» курянам покажут «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Киноманов приглашают 24 августа в 8 вечера на Театральную площадь

Фильмы «Балканский рубеж», «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» покажут в рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночь кино».Голосование за фильмы проходило на сайте Информационного агентства ТАСС с 27 июня по 10 июля. В нём могли принять участие все желающие, причём отдать свои голоса можно было одновременно за любое количество фильмов. Всего в списке значилось 26 кинокартин. Победителями стали - российско-сербский военно-драматический боевик режиссёра Андрея Волгина «Балканский рубеж», российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.Эти фильмы покажут 24 августа в 8 вечера во всех городах страны.В Курске основной площадкой акции традиционно станет Театральная площадь. Перед кинопоказом в рамках летнего проекта «Музыка для всех» в 6 вечера начнётся концерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана «Этих лет не смолкнет слава» под управлением дирижёра Эдуарда Кальмана с участием солистов Курской государственной филармонии. Также гостей ждёт киновикторина.