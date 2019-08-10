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Дорожная ситуация за выходные.

Сегодня день памяти экипажа подводной лодки «Курск"

Завтра половина Курска останется без холодной воды

В Курск не пустили 20 тонн заражённого турецкого винограда

Боевая ничья "Авангарда"

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