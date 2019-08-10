Дорожная ситуация за выходные.

Самые резонансные:11 августа примерно в 22:40 автомобиль «Рено Меган», двигался со стороны ул. Большевиков по ул. 50 Лет Октября в направлении ул. Дзержинского г. Курска. В пути следования, напротив д. 4, по ул. 50 Лет Октября, по предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения ТС, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.11.08.2019 года примерно в 17:25 на 3 км автодороги «Курск – Касторное – п. Расховецкий» Советского района Курской области водитель, 1980 г.р., автомобиля «Сузуки Гранд Витара», двигаясь из п. Черемисиново Черемисиновского района Курской области в направлении п. Расховецкий Советского района Курской области, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (электроопора ЛЭП) с последующим опрокидыванием автомобиля в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, пассажир, 1984 г.р., получил телесные повреждения.