Курские жители улицы жалуются на небезопасный овраг
Улица Верхняя Казацкая. Местные жители собрались для того, чтоб показать какой путь придется преодолевать детям, а так же их родителям с началом нового учебного года. Сначала разбитая асфальтная дорога, а потом пешеходная тропинка через глубокий заросший растительностью и почти всегда залитый водой овраг. Дальше подъем по крутым ступенькам, на которые грозятся упасть вековые деревья.
Местные жители утверждают, что неоднократно пытались достучаться до властей, но, как говорится, «воз и ныне там». Обращение на телевидение, отмечают люди - это жест отчаяния, вызванный страхом за детей. Об этом сообщает Телекомпания "Такт".