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Курские жители улицы жалуются на небезопасный овраг

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Для того чтоб, добраться к школе № 9, им необходимо будет преодолеть сложный и опасный путь через овраг, о котором забыли власти, службы и ведомства.
Улица Верхняя Казацкая. Местные жители собрались для того, чтоб показать какой путь придется преодолевать детям, а так же их родителям с началом нового учебного года. Сначала разбитая асфальтная дорога, а потом пешеходная тропинка через глубокий заросший растительностью и почти всегда залитый водой овраг. Дальше подъем по крутым ступенькам, на которые грозятся упасть вековые деревья. 
Местные жители утверждают, что неоднократно пытались достучаться до властей, но, как говорится, «воз и ныне там». Обращение на телевидение, отмечают люди - это жест отчаяния, вызванный страхом за детей. Об этом сообщает Телекомпания "Такт".
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