17 августа - День защиты бездомных животных.

В 1992 году международное сообщество, занимающееся защитой прав четвероногих, выступило с инициативой каждую третью субботу августа отмечать Всемирный день бездомных животных. Предложение было поддержано большим количеством аналогичных организаций разных стран мира. В 2019 году суббота выпадает на 17 августа.



Целью учреждения памятной даты является попытка привлечь внимание общественности к проблеме роста числа бездомных животных и жестокого отношения к ним. Постоянной государственной программы, направленной на урегулирование данного вопроса в России, не существовало до момента принятия федерального закона в 2018г. И только в 2019г. начала проводится масштабная работа по стерилизации бездомных животных во многих регионах, в том числе и в нашем.

При этом деятельность волонтёрских организаций, объединений и групп помощи не прекращалась ни на минуту.



Однако недостаточно ещё разработаны другие меры комплексной программы. Отсутствуют пункты передержки и приюты, не развита система привлечения к ответственности лиц, которые являются причиной появления животных на улице, а также лиц, жестоко обращающихся с ними.



В этот день принято поздравлять всех, кто занимается защитой прав бездомных животных.

В честь такого события КРОЗО "Право Жить" решили впервые провести акцию в нашем пункте передержки.



В программу мероприятия входит:

1.сбор корма для собак и кошек. (принимаются субпродукты в неограниченном количестве, сухой корм, консервы и крупы), а также ветпрепараты от блох, клещей, средства гигиены для животных(шампуни, спреи), лежанки, поводки и ошейники, также необходимо сено и солома в преддверии осени и зимы.

2. Конкурс детского рисунка наших подопечных животных.

По итогам голосования победителей первых трех мест ждут призы.

3. Выбор понравившегося животного, которому вы станете хозяином и другом или в крайнем случае его куратором.

Кстати,выбрать можно будет не только собак, но и понравившихся кошечек.



