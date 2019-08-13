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В мире / В регионе

В Курской области состоялось расширенное заседание руководителей органов государственного строительного надзора .

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Дмитрий Волков отметил, что органы строительного надзора - это «последняя линия обороны» с точки зрения безопасности строительства. Однако, сейчас необходимо снять избыточные барьеры и ослабить государственный строительный надзор в пользу других институтов, например, саморегулируемых организаций. Это уменьшит нагрузку на бизнес и не скажется на требованиях безопасности. И что Курская область является одним из передовиков в этом плане. В частности, в регионе действует соглашение между саморегулируемыми организациями на строительстве, что в целом можно считать одной из лучших практик такой интеграции.

В рамках совещания руководители органов государственного строительного надзора обменялись опытом по совершенствованию государственного строительного надзора, в том числе с использованием цифровых технологий, а также рассказали о сложностях актуализации нормативных правовых актов и приведения их в соответствие друг с другом. Кроме того, участники заседания озвучили целый ряд предложений, которые более подробно обсудят 14 августа на совещании Минстроя РФ.
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