В Курской области состоялось расширенное заседание руководителей органов государственного строительного надзора .
В рамках совещания руководители органов государственного строительного надзора обменялись опытом по совершенствованию государственного строительного надзора, в том числе с использованием цифровых технологий, а также рассказали о сложностях актуализации нормативных правовых актов и приведения их в соответствие друг с другом. Кроме того, участники заседания озвучили целый ряд предложений, которые более подробно обсудят 14 августа на совещании Минстроя РФ.