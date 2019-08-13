День открытых дверей прошел в Курском истребительном авиационном полку.

В честь 107-й годовщины основания Военно-воздушных сил аэродром Курск-Восточный провел для курян День открытых дверей. На летном поле развернулась выставка военной и спасательной техники.Курский гарнизон меняет оснащение. Истребители МиГ-29СМТ сменяют новинки – Су-30СМ, первая эскадрилья поступила на вооружение в 2017 году. Новые машины предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях. Экипаж самолета – 2 человека, пилот и штурман. Су-30 признаны одними из самых современных и эффективных машин ВВС, при этом обладают сверхманевренностью.Вот что рассказал Максим Севостьянов, командир войсковой части 45119:«Созданная 12 августа 1912 года военная авиация положила начало становлению России как великой авиационной и космической державы. Военно-воздушные силы всегда были, есть и будут национальной гордостью страны. В сознании россиян они олицетворяют передовую науку, лучшую в мире авиационную технику и героизм летчиков. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и признательности ветеранам военно-воздушных сил. Славные боевые традиции продолжает и личный состав 14-го истребительного авиационного полка»