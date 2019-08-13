  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
В мире / В регионе

День открытых дверей прошел в Курском истребительном авиационном полку.

Читайте также

В честь 107-й годовщины основания Военно-воздушных сил аэродром Курск-Восточный провел для курян День открытых дверей. На летном поле развернулась выставка военной и спасательной техники. 
Курский гарнизон меняет оснащение. Истребители МиГ-29СМТ сменяют новинки – Су-30СМ, первая эскадрилья поступила на вооружение в 2017 году. Новые машины предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях. Экипаж самолета – 2 человека, пилот и штурман. Су-30 признаны одними из самых современных и эффективных машин ВВС, при этом обладают сверхманевренностью.

Вот что рассказал Максим Севостьянов, командир войсковой части 45119:
«Созданная 12 августа 1912 года военная авиация положила начало становлению России как великой авиационной и космической державы. Военно-воздушные силы всегда были, есть и будут национальной гордостью страны. В сознании россиян они олицетворяют передовую науку, лучшую в мире авиационную технику и героизм летчиков. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и признательности ветеранам военно-воздушных сил. Славные боевые традиции продолжает и личный состав 14-го истребительного авиационного полка»
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Дорожный санитар-супергерой?

НОУ-ХАУ от главы города.

В районе расположения Курской АЭС пройдут командно-штабные учения.

Курские дорожники планируют использовать методологию.

Курские земледельцы намолотили более 4 млн тонн зерна.

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске