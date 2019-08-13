Курские дорожники планируют использовать методологию.

Об этом рассказали представители регионального комитета автодорог на профильном семинаре в ЮЗГУ. Применение новой технологии «Superpave» позволит повысить качество дорожного покрытия, а также увеличить срок его службы, особенно на трассах с высокой интенсивностью движения.Технология «Superpave» в последнее время получила активное применение на территории России. Метод объемного проектирования асфальтобетонных покрытий по Маршаллу – один из самых распространенных в мире.В основе – особая технология, позволяющая подобрать смесь с заданными техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и транспортных нагрузок. «Superpave» включает в себя специальный набор методов испытаний битума, основанный на оценке его реологических свойств. Классификация по температурным диапазонам, позволяет определить верхнюю и нижнюю температурные границы, при которых битум в покрытии не разрушается.В некоторых субъектах РФ, например, Башкирии и Татарстане, система была уже успешно апробирована.