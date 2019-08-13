Дорожный санитар-супергерой?
Александр Федулов. Радио «КУРС» будем следить за развитием событий .В репортаже Беляев рассказал о своей не легкой миссии «Борца за правильную езду на дорогах Курска» и о угрозах которые он начал получать с фейковых страниц в интернете. Из-за многочисленных аварий с участием Сергея Беляева, на просторах интернета его начали называть "автокаратель". Для кого то Сергей стал социально опасным, для кого то курским супер героем. Сейчас на борьбу с дорожным санитаром встал бывший эпатажный политик и адвокат