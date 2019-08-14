  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

17 августа открывается сезон охоты на различные виды дичи

Читайте также

Чтобы исключить правонарушения, перед курскими охотоведами поставлена задача привлечь для проведения рейдов полицию.
«За нахождение граждан с оружием в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции могут лишить охотников оружия и привлечь их административной ответственности», - отметили в областном комитете лесного хозяйства.
Кроме того, постоянно проводятся рейды, направленные на охрану объектов животного мира и среды их обитания. Всего в первом полугодии проведено 2513 таких рейдов, по результатам которых составлено более 300 административных протоколов.
Не забывают охотоведы и подкармливать дикий животных. В первом полугодии были сооружены 15 кормушек и подкормочных площадок, изготовлено 160 солонцов.
Особое внимание уделяется предотвращению возникновения и распространения особо опасных для человека и животных заболеваний.
Так, охотоведы совместно с ветеринарами ведут постоянный мониторинг охотничьих угодий, являющихся средой обитания дикого кабана. В первом полугодии проведено порядка 580 выездных проверок, обнаружены туши четырех диких кабанов в Рыльском районе. Пробы на наличие вируса АЧС - отрицательные.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Начался суд над насильником и убийцей.

Более 100 курских призывников отправились служить в Росгвардию.

«Русские витязи» в небе над Курском .

Новые правила ОСАГО.

Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске