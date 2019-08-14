17 августа открывается сезон охоты на различные виды дичи

Чтобы исключить правонарушения, перед курскими охотоведами поставлена задача привлечь для проведения рейдов полицию.«За нахождение граждан с оружием в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции могут лишить охотников оружия и привлечь их административной ответственности», - отметили в областном комитете лесного хозяйства.Кроме того, постоянно проводятся рейды, направленные на охрану объектов животного мира и среды их обитания. Всего в первом полугодии проведено 2513 таких рейдов, по результатам которых составлено более 300 административных протоколов.Не забывают охотоведы и подкармливать дикий животных. В первом полугодии были сооружены 15 кормушек и подкормочных площадок, изготовлено 160 солонцов.Особое внимание уделяется предотвращению возникновения и распространения особо опасных для человека и животных заболеваний.Так, охотоведы совместно с ветеринарами ведут постоянный мониторинг охотничьих угодий, являющихся средой обитания дикого кабана. В первом полугодии проведено порядка 580 выездных проверок, обнаружены туши четырех диких кабанов в Рыльском районе. Пробы на наличие вируса АЧС - отрицательные.