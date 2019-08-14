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Новые правила ОСАГО.

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Как рассказали в курском отделении Банка России, уже с конца октября 2019 года автовладельцы смогут оформить европротокол через портал Госуслуг. В этом случае извещение о ДТП участники аварии подписывают в электронном виде. Сами файлы программа направляет страховщику автоматически, и за ее работу водители ответственности нести не будут. 
Изменения коснутся и процедуры проверки сведений, которые содержатся в заявлении о заключении электронного ОСАГО в базах данных органов власти. Требовать сканированные копии документов страховщик сможет только в том случае, когда у него нет возможности проверить представленные сведения в органах власти. 
«Если страховщик обнаружит, что представленные страхователем данные не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, он вправе приостановить оформление электронного полиса. Такое нововведение будет способствовать снижению числа возможных мошеннических действий, – подчеркнул управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников. – Все необходимые проверочные мероприятия будут осуществляться страховщиком в течение 20 минут, как и сейчас. Если за это время не будет получен ответ от госоргана (например, по причине технического сбоя), то договор ОСАГО должен быть заключен». 
Кроме того, для водителей, которые в силу обстоятельств обязаны оформлять ДТП с участием сотрудников полиции, планируют отменить обязанность по составлению извещения о ДТП. Все сведения в этом случае зафиксируют автоинспекторы. 
Что касается бланка полиса ОСАГО, то и его ждут изменения: в частности, не будет указываться серия. Но до 1 февраля 2020 года еще можно будет заключать договор ОСАГО на старых бланках.
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