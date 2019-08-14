«Русские витязи» в небе над Курском .
Состоятся показательные выступления подразделений Воздушно-десантных войск и роты Почетного караула Западного военного округа, десантирование спортсменов, плац-концерт военного оркестра, ансамбля песни и пляски Западного военного округа и Центрального Дома Российской армии. Участникам акции также будет предложена солдатская каша из армейской полевой кухни.
В рамках мероприятия будет работать два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту. Любой участник акции сможет получить всю исчерпывающую информацию о порядке поступления на военную службу, а также пройти предварительный отбор и подать заявление о поступлении на службу по контракту.