«Русские витязи» в небе над Курском .

Мероприятие приурочено к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. В ходе торжественной части заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков передаст курянам исторические копии Знамени Победы и 283-й Стрелковой дивизии.Состоятся показательные выступления подразделений Воздушно-десантных войск и роты Почетного караула Западного военного округа, десантирование спортсменов, плац-концерт военного оркестра, ансамбля песни и пляски Западного военного округа и Центрального Дома Российской армии. Участникам акции также будет предложена солдатская каша из армейской полевой кухни.В рамках мероприятия будет работать два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту. Любой участник акции сможет получить всю исчерпывающую информацию о порядке поступления на военную службу, а также пройти предварительный отбор и подать заявление о поступлении на службу по контракту.