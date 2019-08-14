Начался суд над насильником и убийцей.
Для расследования жестокого преступления, совершенного в отношении ребенка в городе Железногорске Курской области, была создана следственная группа в составе лучших следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Курской области. Только в первые дни расследования следователями было назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе генетических, допрошено более 100 человек.
В ходе расследования уголовного дела следователями СК России было установлено, что днем 23 октября 2018 года 39-летний Пащевский в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказания за содеянное убил его, нанеся ножевое ранение в область головы. С целью сокрытия преступлений он вывез тело ребенка в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска, где спрятал его в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.
Благодаря целенаправленной работе следователей и криминалистов Следственного комитета РФ во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов удалось установить мужчину, причастного к совершению преступлений в отношении ребенка, и собрать достаточную доказательственную базу для его изобличения.