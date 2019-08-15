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Появился подрядчик по организации уличного освещения города Курска

По итогам электронного конкурса определена подрядная организация, которая будет осуществлять организацию уличного освещения города Курска.

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Подрядчик обязан выполнить энергосервисные мероприятия в течение 150 дней с момента начала их реализации. Всего по контракту будет заменен 25 871 светильник на 961 улице. Все светильники будут светодиодные, что позволит уменьшить энергопотребление в сравнении с натриевыми лампами в 2 раза.
В первую очередь работы по освещению начнутся на 26 улицах города: ул. Павлова, пл. Перекальского, ул. 50 лет Октября, ул. Карла Маркса, ул. Магистральная, ул. Ямская, ул. Крюкова, Московская пл., пр-т Ленинского Комсомола, ул. Ломакина, ул. Карла Либкнехта, ул. Школьная, пр-д у парка Афганцев, пр-т Дериглазова, ул. Сосновская, пр-т Победы, ул. Луначарского, ул. Кавказская, ул. Кирова, ул. Пучковка, ул. Золотая, ул. Гремяченская, ул. Ватутина, дорога у отделения №1 МРЭО ГИБДД УМВД, ул. Садовая, ул. Гоголя.
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