Виновные на стройплощадках «Мираторга» будут наказаны

По факту правонарушения ответственные лица в компании «Мираторг» будут оштрафованы, штрафные санкции также будут вынесены в отношении компании-подрядчика строительства.

Несмотря на предписание о приостановке строительства свинокомплексов, которое ведётся без разрешения на территории Фатежского и Поныровского районов, сигналы от местных жителей о продолжении работ на объектах, подтвердились. Это было установлено представителями администрации Курской области, которые выехали на место для разбирательств. Более того, стройка возобновилась даже после первой проверки сообщений, в минувшее воскресенье. Строительство остановлено до полного устранения всех допущенных нарушений. Для того чтобы держать общественность региона в курсе ситуации на объектах, с периодичностью раз в несколько дней будет проходить аэросъемка строительных площадок, что позволит контролировать ситуацию и отслеживать в динамике возможные изменения на них. Первые облеты объектов сделаны вечером 13 августа.