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В мире / В регионе

Виновные на стройплощадках «Мираторга» будут наказаны

По факту правонарушения ответственные лица в компании «Мираторг» будут оштрафованы, штрафные санкции также будут вынесены в отношении компании-подрядчика строительства.

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Несмотря на предписание о приостановке строительства свинокомплексов, которое ведётся без разрешения на территории Фатежского и Поныровского районов, сигналы от местных жителей о продолжении работ на объектах, подтвердились. Это было установлено представителями администрации Курской области, которые выехали на место для разбирательств. Более того, стройка возобновилась даже после первой проверки сообщений,  в минувшее воскресенье. Строительство остановлено до полного устранения всех допущенных нарушений. Для того чтобы держать общественность региона в курсе ситуации на объектах, с периодичностью раз в несколько дней будет проходить аэросъемка строительных площадок, что позволит контролировать ситуацию и отслеживать в динамике возможные изменения на них. Первые облеты объектов сделаны вечером 13 августа.
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