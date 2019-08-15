Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:11 Ермошкино озеро получит вторую жизнь Скоро на Ермошкином озере начнется обустройство 100-метровой набережной и создание площадок для комфортных занятий спортом и отдыха. Читайте также В Курске в этом году благоустроят 51 двор и четыре общественных территории Начало посевной в Курской области сдвигается Переписные листы отправились на орбиту Через три недели стартует инженерная подготовка территории, но основной объем работ все же придется на следующий год. Тогда же планируется и сдать объект. +0 -0