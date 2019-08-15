Ермошкино озеро получит вторую жизнь

Скоро на Ермошкином озере начнется обустройство 100-метровой набережной и создание площадок для комфортных занятий спортом и отдыха.

Через три недели стартует инженерная подготовка территории, но основной объем работ все же придется на следующий год. Тогда же планируется и сдать объект.