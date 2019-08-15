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«Поезд Победы» отправился в путь

С железнодорожного вокзала Курска отправился «Поезд Победы». Памятная акция приурочена к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.

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Сам «Поезд Победы» представляет собой советский паровоз П-36, так называемый «Генерал». Пассажирами состава стали около 150 человек - ветераны, волонтеры и молодые железнодорожники.
Маршрут поезда проходит по населенным пунктам, на территории которых 76 лет назад разворачивались события Курской битвы. В первый день состав проследовал в направлении «Курск – Мармыжи».На каждой станции пассажиров поезда встречают местные жители. Во время стоянок проводят торжественные митинги и возлагают цветы к памятникам.
Поездка по местам боевой славы Курской области продолжится два дня. 15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту «Курск – Поныри».
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