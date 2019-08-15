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Курскэнерго повышает надежность крупных питающих центров

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Курской области к отопительному сезону проводят капитальный ремонт оборудования важных  питающих центров региона.

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На сегодняшний день завершен капитальный ремонт оборудования подстанции (ПС) 110/35/10 «Фосфоритная», которая питает социальные и бытовые объекты, а также крупные промышленные предприятия г. Щигры, помимо этого она является источником электроснабжения потребителей Щигровского и Тимского районов.   Энергетики выполнили текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, капитальный ремонт ячеек, масляных выключателей и разъединителей, произвели благоустройство территории подстанции, нанесли диспетчерские наименования в соответствии со стандартом. 
В завершающей стадии находятся ремонтные работы на ПС 110/10 кВ «Паники». Она является основным источником электроснабжения элеваторного комплекса агропромышленного предприятия ООО «Русский ячмень», а также ключевым питающим центром для потребителей села Паники. Специалисты филиала выполнили на энергообъекте ремонт силовых трансформаторов и разъединителей 110 кВ, масляных выключателей 110 и 10 кВ, покрасили оборудование, восстановили диспетчерские наименования, отремонтировали железобетонные конструкции и бортовые ограждения маслоприёмных устройств силовых трансформаторов.
Всего в 2019 году специалистами Курскэнерго будет проведен капитальный ремонт оборудования 19 подстанций 35-110 кВ. 
Своевременная реализация ремонтной программы позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей Курской области, что способствует бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса региона в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.
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