В Курске пройдет Фестиваль уличного кино

17 августа состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино.

Жители Курска смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.С 12 июня по 1 октября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.17 августа фестивальная эстафета доберется до Курска. Мероприятие стартует в 18.00 на площади перед мегакомплексом "МегаГринн", К. Маркса 68. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино.