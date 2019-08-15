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Гол года в матче Торпедо и Авангарда

В рамках восьмого тура первенства ФНЛ, московское Торпедо принимало курский Авангард, и победило 3-1.

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Вот как Главный тренер курского «Авангарда» Мурат Искаков прокомментировал поражение:

— Впечатления от игры хорошие. В первом тайме строго выполняли установку, справлялись с соперником. Забили гол, в перекладину попали со штрафного. Что касается второго тайма, то очень сложно, когда ты при выходе из раздевалки получаешь два гола. Продолжается калейдоскоп очередных нелепых голов в наши ворота, включая назначенными пенальти."

Гол года забил нападающий «Торпедо» Иван Сергеев и оформил дубль в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ против «Авангарда» (3:1). 24-летний форвард сравнял счет невероятным касанием через 22 секунды после начала второго тайма — он пяткой зацепил мяч так, что тот мягко перелетел через вратаря. Сергеев с 6 голами делит звание лучшего бомбардира турнира с еще тремя игроками.В курской команде отличился Артем Федчук.

После восьмого тура Торпедо с 19 очками идут вторыми, а Авангард с 8 очками, семнадцатыми.

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