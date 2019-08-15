  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Александр Кондратенков: наше объединение бизнеса выступает за эффективное использование опыта страховщиков

Вопрос о передаче экспертизы страховщиков застройщиков вынесут на высший уровень.
Александр Кондратенков: наше объединение бизнеса выступает за эффективное использование опыта страховщиков

Читайте также

По мнению члена Президиума правления, председателя комиссии по страхованию общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», старт работы новых правил на рынке долевого строительства можно и нужно сделать более эффективным. Об этом сообщает РИА LIVE24. 

Добиться этого можно путём передачи государству всего лучшего, что сделано на рынке страхования гражданской ответственности застройщика. Речь идёт об экспертизе, которую разработала и успешно применяла на практике страховая компания «Респект».

По словам Кондратенкова, именно эта экспертиза, стала той системой мер, которая позволила отсеять около тысячи заведомо провальных проектов в строительстве, которые могли привести к появлению несколько десятков тысяч обманутых дольщиков. После проведения экспертизы, страховщик приходил к выводу, что застройщик является неблагонадёжным или несостоятельным, и исполнение этого проекта в принципе невозможно. Отказ в страховании подобных проектов, а по сути отказ в допуске к деньгам дольщиков, позволил отсеять около 12% застройщиков. В итоге потенциальные дольщики не потеряли 400 миллиардов рублей. Да и список обманутых дольщиков не пополнился ещё как минимум на 200 – 400 тысяч имён и фамилий. На компенсацию для этих дольщиков государство не потратило целый триллион! 

Конечно, осложняет дело тот факт, что экспертиза базируется на развитой филиальной сети, в которой трудится множество экспертов в различных областях. Если эту сеть не сохранить, то и уникальная методика оценки застройщиков будет утрачена навсегда, считает он. 

Предложения по системе передачи экспертизы от страховщиков фонду уже разработаны коллегами Александра Кондратенкова из комиссии, которые убеждены, что без такой экспертизы стройнадзоры не смогут работать эффективно.

Виталий Леонтьевич Мутко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, также получит все предложения по адаптации экспертизы для работы в регионах. Остаётся надеяться, что необходимы поправки будут внесены в законодательстве уже в ближайшую осеннюю сессию заседаний Государственной Думы Российской Федерации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Гол года в матче Торпедо и Авангарда

В Курске пройдет Фестиваль уличного кино

Зажглись новые огни железнодорожного вокзала Курска

Курскэнерго повышает надежность крупных питающих центров

«Поезд Победы» отправился в путь

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске