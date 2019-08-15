Александр Кондратенков: наше объединение бизнеса выступает за эффективное использование опыта страховщиков

сообщает РИА LIVE24.По мнению члена Президиума правления, председателя комиссии по страхованию общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», старт работы новых правил на рынке долевого строительства можно и нужно сделать более эффективным. Об этом
Добиться этого можно путём передачи государству всего лучшего, что сделано на рынке страхования гражданской ответственности застройщика. Речь идёт об экспертизе, которую разработала и успешно применяла на практике страховая компания «Респект».
По словам Кондратенкова, именно эта экспертиза, стала той системой мер, которая позволила отсеять около тысячи заведомо провальных проектов в строительстве, которые могли привести к появлению несколько десятков тысяч обманутых дольщиков. После проведения экспертизы, страховщик приходил к выводу, что застройщик является неблагонадёжным или несостоятельным, и исполнение этого проекта в принципе невозможно. Отказ в страховании подобных проектов, а по сути отказ в допуске к деньгам дольщиков, позволил отсеять около 12% застройщиков. В итоге потенциальные дольщики не потеряли 400 миллиардов рублей. Да и список обманутых дольщиков не пополнился ещё как минимум на 200 – 400 тысяч имён и фамилий. На компенсацию для этих дольщиков государство не потратило целый триллион!
Конечно, осложняет дело тот факт, что экспертиза базируется на развитой филиальной сети, в которой трудится множество экспертов в различных областях. Если эту сеть не сохранить, то и уникальная методика оценки застройщиков будет утрачена навсегда, считает он.
Предложения по системе передачи экспертизы от страховщиков фонду уже разработаны коллегами Александра Кондратенкова из комиссии, которые убеждены, что без такой экспертизы стройнадзоры не смогут работать эффективно.
Виталий Леонтьевич Мутко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, также получит все предложения по адаптации экспертизы для работы в регионах. Остаётся надеяться, что необходимы поправки будут внесены в законодательстве уже в ближайшую осеннюю сессию заседаний Государственной Думы Российской Федерации.
Александр Кондратенков: наше объединение бизнеса выступает за эффективное использование опыта страховщиков
Вопрос о передаче экспертизы страховщиков застройщиков вынесут на высший уровень.