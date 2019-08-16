Новая экспозиция В музее Курской битвы

В музее Курской битвы 20 августа в 11:00 состоится торжественное открытие новой экспозиции, посвященной 76-й годовщине победы Красной Армии на Курской дуге.

В музее появилось три новых раздела, посвященных артиллеристам, партизанам, летчикам, сражавшимся на Курской дуге, а также отдел военного быта. Самый крупный экспонат музея — макет 45-мм пушки, собранный из подлинных деталей, найденных в 2018 году на поле сражения рядом с останками 4 артиллеристов. По данным архива, это орудие 7 батареи 3 истребительно-противотанковой артиллерийской бригады старшего сержанта А.Я. Чергина, расчет которого уничтожил 6 немецких танков. Особое место занимают находки поискового отряда на местах сражений на Северном фасе Курской дуги, личные вещи, предметы амуниции и снаряжения солдат и офицеров Красной армии и вермахта, более 2 тыс. экспонатов и сотни малоизвестных фотографий военных лет.