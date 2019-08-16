В Москве откроются 30 цифровых избирательных участков
Проголосовать на выборах Губернатора Курской области с помощью электронных терминалов смогут куряне, находящиеся в этот день в столице.
Чтобы проголосовать в Москве, нужно не позднее 4 сентября оформить через личный кабинет на портале «Госуслуги» заявление о включении в список избирателей на одном из цифровых избирательных участков. Перечень цифровых участков опубликован на сайте ЦИК России.
В день выборов 8 сентября избиратель приходит на выбранный участок и голосует через электронный терминал, предъявив паспорт. Голос будет учтен по месту регистрации избирателя в Курской области.