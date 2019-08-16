  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
В регионе / В России

В Москве откроются 30 цифровых избирательных участков

  Проголосовать на выборах Губернатора Курской области с помощью электронных терминалов смогут куряне, находящиеся в этот день в столице. 

Читайте также

Курский облизбирком утвердил форму и текст электронного бюллетеня, который будет использоваться в терминалах для голосования.  Подготовлены плакаты с информацией о пяти кандидатах на должность Губернатора Курской области            для размещения в помещениях цифровых участков. 
Чтобы проголосовать в Москве, нужно не позднее 4 сентября оформить через личный кабинет на портале «Госуслуги» заявление о включении в список избирателей на одном из цифровых избирательных участков. Перечень цифровых участков опубликован на сайте ЦИК России. 
В день выборов 8 сентября избиратель приходит на выбранный участок и голосует через электронный терминал, предъявив паспорт. Голос будет учтен по месту регистрации избирателя в Курской области. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске загорелась маршрутка

В Курске по факту утопления несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело

В Курскэнерго подвели итоги природоохранной деятельности за первое полугодие 2019 года

Кадастровая палата предупреждает

17 августа стартует велопробег «Курская дуга»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске