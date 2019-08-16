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Лента новостей / В России

Кадастровая палата предупреждает

Кадастровая палата по Курской области информирует, как не попасть на уловки мошенников.

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 В настоящее время на просторах сети Интернет встречается большое количество сайтов, использующих официальную символику Росреестра или Федеральной кадастровой палаты. Эти сайты предлагают услуги по предоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - о кадастровой стоимости, сведения о правах, «история квартиры» и т.д. Сроки минимальные, кроме того, предлагаются скидки и акции. 
 Однако официальными источниками получения госуслуг Росреестра в электронном виде являются сайты Росреестра https://rosreestr.ru и Федеральной кадастровой палаты https://kadastr.ru. Официальный сайт Росреестра не предоставляет скидок и акций! Консультации и помощь в оформлении запроса осуществляют сотрудники контактного центра Росреестра по номеру 8-800-100-34-34, звонок бесплатный. 
Любой гражданин может получить сведения об объекте недвижимости в режиме реального времени с помощью сервисов «Справочная информация по объектам недвижимости online» и «Публичная кадастровая карта» http://pkk5.rosreestr.ru/. Информация этих сервисов является общедоступной и предоставляется бесплатно. 
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