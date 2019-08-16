В Курскэнерго подвели итоги природоохранной деятельности за первое полугодие 2019 года
В отчетный период филиал «Россети Центр Курскэнерго» реализовал ряд мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.
Чтобы предотвратить загрязнение земель отходами производства и потребления в Курскэнерго обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, организуется полный первичный учет отходов, ведутся журналы образования и движения отходов по всем видам. По договорам на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, в первом полугодии текущего года сдано 197,5 тонн отходов первого-пятого классов опасности.
Повышению уровня экологической безопасности в электросетевом хозяйстве также способствуют модернизация электросетевого оборудования, применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электроэнергии.
В 2019 году завершено проведение диагностики и измерение методом ультразвукового неразрушающего контроля фарфоровых покрышек на 30 маломасляных выключателей 110 кВ (ВМТ-110), в том числе для исключения утечки трансформаторного масла.
За шесть месяцев 2019 года энергетики построили около 30 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП), при строительстве линий 6 – 10 КВ в филиале не устанавливаются маслонаполненные коммутационные аппараты.
В Курскэнерго уделяют внимание и защите животного мира вблизи электроустановок. На опорах ВЛ 6-10 кВ с начала года установлено 288 специальных птицезащитных устройства.
На выполнение «Программы реализации экологической политики», включающей в себя более 14 мероприятий, энергетиками в 2019 запланировано порядка 1,3 млн рублей.
Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, филиал Курскэнерго вносит вклад в обеспечение экологической безопасности Курской области.