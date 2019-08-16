В Курскэнерго подвели итоги природоохранной деятельности за первое полугодие 2019 года

В отчетный период филиал «Россети Центр Курскэнерго» реализовал ряд мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.

Проведен инструментальный контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на 45 источниках выбросов производственных подразделений, превышений установленных норм не выявлено.Чтобы предотвратить загрязнение земель отходами производства и потребления в Курскэнерго обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, организуется полный первичный учет отходов, ведутся журналы образования и движения отходов по всем видам. По договорам на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, в первом полугодии текущего года сдано 197,5 тонн отходов первого-пятого классов опасности.Повышению уровня экологической безопасности в электросетевом хозяйстве также способствуют модернизация электросетевого оборудования, применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электроэнергии.В 2019 году завершено проведение диагностики и измерение методом ультразвукового неразрушающего контроля фарфоровых покрышек на 30 маломасляных выключателей 110 кВ (ВМТ-110), в том числе для исключения утечки трансформаторного масла.За шесть месяцев 2019 года энергетики построили около 30 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП), при строительстве линий 6 – 10 КВ в филиале не устанавливаются маслонаполненные коммутационные аппараты.В Курскэнерго уделяют внимание и защите животного мира вблизи электроустановок. На опорах ВЛ 6-10 кВ с начала года установлено 288 специальных птицезащитных устройства.На выполнение «Программы реализации экологической политики», включающей в себя более 14 мероприятий, энергетиками в 2019 запланировано порядка 1,3 млн рублей.Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, филиал Курскэнерго вносит вклад в обеспечение экологической безопасности Курской области.