В Курске по факту утопления несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело

Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту утопления в реке Сейм возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, около 18 часов 13 августа 2019 года находясь на территории спортивно-оздоровительного комплекса, несовершеннолетний 2004 года рождения, совместно с тренерским составом спортивной школы и иными воспитанниками, в нарушение требований безопасности жизни, осуществляли купание в открытом водоеме на территории комплекса. В процессе купания, подросток скрылся под водой и утонул.Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека).По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.