В Курске по факту утопления несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело
Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту утопления в реке Сейм возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека).
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.