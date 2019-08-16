Трагедия в Фатежском районе
В результате пожара погибли трое детей и их мать.
района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Пока основная версия о причине возгорания – это замыкание проводки на веранде дома, огонь начал распространяться именно оттуда. Соседи вызвали пожарных,которые оперативно прибыли на место, но, к сожалению, деревянный дом уже горел открытым пламенем. Дети и мать, вероятнее всего, отравились угарным газом. Точная причина возгорания устанавливается.