Трагедия в Фатежском районе

В результате пожара погибли трое детей и их мать.





В деревне Суходол 16 августа произошел пожар. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели части №45 Фатежскогорайона, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.Пока основная версия о причине возгорания – это замыкание проводки на веранде дома, огонь начал распространяться именно оттуда. Соседи вызвали пожарных,которые оперативно прибыли на место, но, к сожалению, деревянный дом уже горел открытым пламенем. Дети и мать, вероятнее всего, отравились угарным газом. Точная причина возгорания устанавливается.