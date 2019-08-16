Продолжается подготовка к отопительному сезону

Курская область готова к отопительному сезону на 80% .

При этом объекты образования готовы к зимне-осеннему периоду на 90%, культуры –93,7%, социального обслуживания – 88%, здравоохранения – 86,1%. Курский филиалПАО «Квадра» подготовил теплосети на 76%.Специалисты Госжилинспекции продолжают ежедневные проверки многоквартирныхдомов. На данный момент в регионе обследовано 38,6% от общего числа. Уже завершеносмотр в 14 районах региона, в ближайшее время будут проверены дома ещё в 7 районах.По итогам обследования управляющим компаниям выдаются рекомендации поустранению замечаний. Срок – до 15 сентября.