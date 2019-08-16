Продолжается подготовка к отопительному сезону
Курская область готова к отопительному сезону на 80% .
93,7%, социального обслуживания – 88%, здравоохранения – 86,1%. Курский филиал
ПАО «Квадра» подготовил теплосети на 76%.
Специалисты Госжилинспекции продолжают ежедневные проверки многоквартирных
домов. На данный момент в регионе обследовано 38,6% от общего числа. Уже завершен
осмотр в 14 районах региона, в ближайшее время будут проверены дома ещё в 7 районах.
По итогам обследования управляющим компаниям выдаются рекомендации по
устранению замечаний. Срок – до 15 сентября.