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Лента новостей / В регионе

Продолжается подготовка к отопительному сезону

Курская область готова к отопительному сезону на 80% .

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При этом объекты образования готовы к зимне-осеннему периоду на 90%, культуры –
93,7%, социального обслуживания – 88%, здравоохранения – 86,1%. Курский филиал
ПАО «Квадра» подготовил теплосети на 76%.
Специалисты Госжилинспекции продолжают ежедневные проверки многоквартирных
домов. На данный момент в регионе обследовано 38,6% от общего числа. Уже завершен
осмотр в 14 районах региона, в ближайшее время будут проверены дома ещё в 7 районах.
По итогам обследования управляющим компаниям выдаются рекомендации по
устранению замечаний. Срок – до 15 сентября.
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