Трагедия на проспекте В Клыкова
Трагедия случилась 17 августа в семнадцатиэтажном доме по проспекту В. Клыкова 44.
Как сообщает Телекомпания "ТАКТ", мужчина являлся сотрудником компании «Ростелеком». Но до сих пор не ясно, находился ли он при исполнении служебных обязанностей, или же пришел в одну из квартир помочь по-соседски. После завершения работы, пострадавший мужчина, вызвал лифт. При спуске вниз, кабина встала между пятым и шестым этажами. Пострадавший вызвал аварийную службу, сотрудник диспетчерской службы дал указания ожидать техническую помощь. Но мужчина не дождавшись помощи, попытался самостоятельно выбраться из кабины. Аварийная бригада приехала в течении 4 минут после вызова, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. На месте, сотрудники обслуживающей организации услышали стон из шахты лифта. И незамедлительно вызвали МЧС. Сотрудники службы спасения, зафиксировали травмы не совместимые с жизнью.