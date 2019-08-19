  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
В регионе / Происшествия

Трагедия на проспекте В Клыкова

Трагедия случилась 17 августа в семнадцатиэтажном доме по проспекту В. Клыкова 44.

Читайте также

 Около десяти часов вечера сотрудник Ростелекома предположительно пришел на вызов в дом 44. По окончании работ, мужчина начал спускаться на лифте. Между пятым и шестым этажами кабина лифта встала.
Как сообщает Телекомпания "ТАКТ", мужчина являлся сотрудником компании «Ростелеком». Но до сих пор не ясно, находился ли он при исполнении служебных обязанностей, или же пришел в одну из квартир помочь по-соседски. После завершения работы, пострадавший мужчина, вызвал лифт. При спуске вниз, кабина встала между пятым и шестым этажами. Пострадавший вызвал аварийную службу, сотрудник диспетчерской службы дал указания ожидать техническую помощь. Но мужчина  не дождавшись помощи, попытался самостоятельно выбраться из кабины. Аварийная бригада приехала в течении 4 минут после вызова, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. На месте, сотрудники обслуживающей организации услышали стон из шахты лифта. И незамедлительно вызвали МЧС. Сотрудники службы спасения, зафиксировали  травмы не совместимые с жизнью.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская городская агломерация увеличилась

Обустройство парков в Курске продолжается

Курские летчики победили в конкурсе «Авиадартс»

Курские автомобилисты могут узнать расположения камер

Появилась карманная версия «Туристической карты Соловьиного края».

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске