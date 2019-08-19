gokursk.ru, чтобы ее открыть необходимо будет перейти по QR-коду, который находится на обратной стороне обложки.На ней обозначены главные достопримечательности нашего региона. Интерактивная версия карты появится на сайте
￼ Получить карту можно бесплатно в областном Центре туризма по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 2, оф. 371
Появилась карманная версия «Туристической карты Соловьиного края».
Туристско-информационный центр Курской области создал карманную версию «Туристической карты Соловьиного края».