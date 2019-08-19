Лента новостей / В регионе Сегодня, 16:50 Обустройство парков в Курске продолжается Продолжается благоустройство городских парков Читайте также В Курске началось строительство дороги по проспекту Клыкова Проекты благоустройства курских парков доработают с учётом предложений жителей В Курске проверили состояние парков Началось обустройство территории Пролетарского сквера. Кроме того, планируется выполнить ремонт системы наружного освещения в парках Героев Гражданской войны, железнодорожников и Детском парке на ул. Перекальского. +0 -0