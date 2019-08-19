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Лента новостей / В регионе

Обустройство парков в Курске продолжается

Продолжается благоустройство городских парков

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Началось обустройство территории Пролетарского сквера. Кроме того, планируется выполнить ремонт системы наружного освещения в парках Героев Гражданской войны, железнодорожников и Детском парке на ул. Перекальского.
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