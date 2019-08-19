Курская городская агломерация увеличилась

К составу Курской городской агломерации присоединились 8 муниципальных образований.

Между комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области и администрациями муниципальных образований подписано соглашение о включении в состав Курской городской агломерации города Курчатова, а также Курчатовского, Октябрьского, Тимского, Фатежского, Щигровского, Золотухинского и Медвенского районов. В результате общая протяженность дорожной сети городской агломерации увеличится более чем в 2,5 раза с 643,8 км до 1620,5 км.Включение новых районов и городов в Курскую городскую агломерацию позволит привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета, более 4 млрд рублей суммарно до 2024 года