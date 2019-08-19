Федеральные льготники могут получать либо набор социальных услуг
У федеральных льготников остался один месяц для выбора формы предоставления социальных услуг.
Это касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на государственную социальную помощь после 1 октября 2018 года. Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг либо его услуги, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно – действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
Особо обращаем внимание граждан, которые впервые получат право на государственную социальную помощь после 1 октября 2019 года: набор социальных услуг им будет предоставляться в течение всего 2020 года. Выбор они могут сделать лишь относительно набора социальных услуг на 2021 год, в срок до 1 октября 2020 года.