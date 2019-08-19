У федеральных льготников остался один месяц для выбора формы предоставления социальных услуг.

Отделение ПФР по Курской области напоминает, что федеральные льготники могут получать либо набор социальных услуг, либо его денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Чтобы отказаться от набора социальных услуг или отдельной услуги на 2020 год (либо воспользоваться в случае отказа ранее) необходимо обратиться с соответствующим заявлением в учреждение ПФР по месту жительства до 1 октября текущего года.то касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на государственную социальную помощь после 1 октября 2018 года. Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг либо его услуги, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно – действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.Особо обращаем внимание граждан, которые впервые получат право на государственную социальную помощь после 1 октября 2019 года: набор социальных услуг им будет предоставляться в течение всего 2020 года. Выбор они могут сделать лишь относительно набора социальных услуг на 2021 год, в срок до 1 октября 2020 года.