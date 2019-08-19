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Лента новостей / В регионе

Мир детства поможет нуждающимся семьям Курской области

Прошло очередное заседание организационного комитета  запланированного  с грядущим Днем знаний.

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Комиссия областного благотворительного марафона «Мир детства»  освоила почти два миллиона рублей, которые пойдут на помощь около 200 нуждающимся семьям Курской области. В оргкомитете марафона отмечают – в регионе достаточно семей, которые не могут собрать ребенка в школу. Но существуют и другие статьи расходов: отдельно рассмотрели просьбы на срочные, жизненно необходимые операции, которые проводят в столичных клиниках. Подобную помощь оказывают малоимущим и неполным семьям не только Курска, но и региона в целом. Ни одна из заявок не остается без внимания. Впрочем, помочь каждому невозможно. Сумма ограничена, поэтому оказать поддержку спешат тем, кто нуждается в помощи больше других.  Об этом сообщает Телекомпания "ТАКТ".
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