Мир детства поможет нуждающимся семьям Курской области

Прошло очередное заседание организационного комитета запланированного с грядущим Днем знаний.
Комиссия областного благотворительного марафона «Мир детства» освоила почти два миллиона рублей, которые пойдут на помощь около 200 нуждающимся семьям Курской области. В оргкомитете марафона отмечают – в регионе достаточно семей, которые не могут собрать ребенка в школу. Но существуют и другие статьи расходов: отдельно рассмотрели просьбы на срочные, жизненно необходимые операции, которые проводят в столичных клиниках. Подобную помощь оказывают малоимущим и неполным семьям не только Курска, но и региона в целом. Ни одна из заявок не остается без внимания. Впрочем, помочь каждому невозможно. Сумма ограничена, поэтому оказать поддержку спешат тем, кто нуждается в помощи больше других. Об этом сообщает Телекомпания "ТАКТ".