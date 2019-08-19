Злоумышленник похитил металлическое ограждение автодороги
В Октябрьском районе Курской области неизвестный злоумышленник похитил металлическое ограждение автодороги.
Через эту дорогу он ездил к родственникам, и, пользуясь, тем, что ближайшие села малонаселенны, и он останется незамеченным, похитил металлические части с использованием строительных инструментов. Часть сбыл в пункт приема лома, а часть установил на своем участке. По данному проводится оценка похищенного, а также все обстоятельства произошедшего для решения о возбуждении уголовного дела. Ограждение уже восстановлено для обеспечения безопасности дорожного движения.