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Злоумышленник похитил металлическое ограждение автодороги

В Октябрьском районе Курской области неизвестный злоумышленник похитил металлическое ограждение автодороги.

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Отсутствие ограждения заметили местные жители и сообщили правоохранителям. Благодаря своевременному обнаружению участка удалось не допустить дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 56-летний житель Курска. 
Через эту дорогу он ездил к родственникам, и, пользуясь, тем, что ближайшие села малонаселенны, и он останется незамеченным, похитил металлические части с использованием строительных инструментов. Часть сбыл в пункт приема лома, а часть установил на своем участке. По данному проводится оценка похищенного, а также все обстоятельства произошедшего для решения о возбуждении уголовного дела. Ограждение уже восстановлено для обеспечения безопасности дорожного движения.
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