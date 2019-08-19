В Октябрьском районе Курской области неизвестный злоумышленник похитил металлическое ограждение автодороги.

Отсутствие ограждения заметили местные жители и сообщили правоохранителям. Благодаря своевременному обнаружению участка удалось не допустить дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 56-летний житель Курска.Через эту дорогу он ездил к родственникам, и, пользуясь, тем, что ближайшие села малонаселенны, и он останется незамеченным, похитил металлические части с использованием строительных инструментов. Часть сбыл в пункт приема лома, а часть установил на своем участке. По данному проводится оценка похищенного, а также все обстоятельства произошедшего для решения о возбуждении уголовного дела. Ограждение уже восстановлено для обеспечения безопасности дорожного движения.